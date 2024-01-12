İHA
Hatay'ın Defne ilçesi Üzengili Mahallesi'ndeki inşaat şantiyesinde, işçi konteynerlerinde bilinmeyen bir sebep nedeniyle yangın çıktı.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne işçilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alevlere hızla müdahale etti.
Bir saatte söndürülen yangında 15 konteyner kül oldu
Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı.
İtfaiye ekiplerinin yanı sıra jandarma ve sağlık ekipleri de olay yerinde hazır bulundu.
Yangında 15 konteyner kullanılamaz hale gelirken, olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Öte yandan, işçilerin duman kokusunu fark ederek konteynerleri boşalttığı belirlendi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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