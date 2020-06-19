Hatay'da seyir halindeyken uyuyan tır şoförü kaza yaptı

Diyarbakır-Şanlıurfa yolunda seyir halinde tırın şoförü uyuyakalınca kaza meydana geldi.

34 AN 57 61 plakalı tır sürücüsü Veli Ö., Hatay’a seyir halinde iken Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu üzerinde direksiyon başında uykuya daldı.

REFÜJÜ VE TABELALARI BİÇTİ, OTOMOBİLE ÇARPTI

Bir süre sonra yoldan çıkan tır refüjü ve yön tabelalarını biçerek park halindeki araca çarparak durabildi. Olayda yaralı olmazken gece saatinde yolun boş olması büyük bir faciayı önledi.

Olay yerine çağrılan güvenlik güçleri tarafından olayla ilgili inceleme başlatılırken çekici yardımıyla tır bulunduğu yerden kaldırıldı.