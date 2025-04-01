Hatay'ın İskenderun ilçesinde, meteorolojinin uyarılarının ardından sabah saatlerinde etkili olan kuvvetli fırtına vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Fırtına hayatı olumsuz etkilerken bir apartmanın su deposu uçtu.

FIRTINA TRAFİK LAMBASINI YERİNDEN SÖKTÜ

Şiddetli fırtına nedeniyle kent genelinde İskenderun liman konteynerleri sürüklendi, trafik lambası yerinden söküldü, bir evin çatısı uçtu, demir kapı ve direk devrildi.

Birçok noktada fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

KENT GENELİNDE ÖNLEM ALINDI

Hatay Büyük Şehir Belediyesi itfaiye ekipleri asılı kalan su deposunu indirmek için çalışma başlatırken, polis ekipleri kent genelinde güvenlik önlemi aldı.

Fırtına nedeniyle Bekbele mevkiinde çıkan otluk yangını HBB itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, fırtınanın etkisini yarın akşam saatlerine kadar hissettirmesi bekleniyor.

"OLAYDA KİMSEYE ZARAR GELMEDİ"

Oturduğu apartmanda su deposu asılı kalan Ali Yazan şunları söyledi:

112 acil ekipleri gelene kadar gerekli önlemleri aldık. İtfaiye ekipleri ve polis ekibi gelip müdahale ettiler. Kimseye zarar gelmesin diye polis ekipleri geçen araçları durdurdu. İtfaiye ekipleri gelip sağ salim su deposunu indirdi.



Olayda hiç kimseye bir zarar olmadı, biz de iple sağlamlaştırdık düşmemesi için kimse zarar vermesi adına, bildiğim kadarıyla yarık kaya rüzgarı gibi bayağı bir esiyor birçok yere zarar vermiş olabilir ama ben şu anda bizim apartmanda zarar verdiğini biliyorum.