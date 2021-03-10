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    Hatay'da sıfır kilometre otomobilin şanzımanı hatalı çıktı

    Sıfır araç almasının ardında şanzıman sorunu yaşayan vatandaş, 5 ay süreyle yaşadığını sıkıntıların karşılığını talep etmek için dava açtı.
    • DHA
    • 10.03.2021 - 10:01
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    Hatay'da sıfır kilometre otomobilin şanzımanı hatalı çıktı

    Hatay'ın İskenderun ilçesinde gümrük işleri yapan Burhan Tangut, engelli oğlu için 2019 yılında vergi indiriminden faydalanarak 135 bin TL'ye sıfır kilometre cip aldı.

    Tangut, iki gün sonra eşi rahatsızlanınca Ankara'ya gitmek için yola çıktıktan sonra şanzıman arızası nedeniyle yolda kaldığını öne sürdü.

    Tangut, otomobili satın aldığı plazanın servisine başvurduktan sonra 1-3-5 viteslerinin eksik olduğu belirlenen şanzımanın tamir edildiği ancak problemlerin bir türlü giderilememesi üzerine 6 kez tamir gördüğünü dile getirdi.

    KONUYU MAHKEMEYE TAŞIDI

    Son olarak şanzımanın tamamen değiştirilerek sorunun giderildiğini dile getiren Tangut, ilerideki dönemde otomobilini satmak istediğinde değer kaybı yaşanacağından, bu konuyu mahkemeye taşıyarak değer kaybının kendisine ödenmesini istedi. Konu hakkında düzenlenen bilirkişi raporunda ise değer kaybı yaşanmayacağı belirtildi.

    Hatay da sıfır kilometre otomobilin şanzımanı hatalı çıktı #1

    ARAÇ DEĞER KAYBINA UĞRADI

    Bilirkişi raporuna itiraz eden Tangut, "Kayıtlarda şanzıman değişikliği olduğundan araçta satılacağı zaman bir değer kaybı olacağından bu konuyu da mahkemeye taşıdım. Bilirkişi raporunda fabrika çıkışlı olduğu için arızanın tarafımızdan bilinmesi söz konusu olmadığı vurgulanmasına karşın araçta değer kayı olmayacağı ifade edildi. Bunun üzerine yaptığımız araştırmada aracı ikinci el satışa koyduğumuzda değişen parçası nedeniyle değer kaybına uğradığını tespit edince bilirkişi raporuna itiraz ettim. Şu anda itirazımız üzerine davamız devam ediyor.” dedi.

    Hatay da sıfır kilometre otomobilin şanzımanı hatalı çıktı #2

    DEĞER KAYBININ ÖDENMESİNİ İSTİYOR

    Engelli bir çocuğu ve hasta bir eşinin olduğunu sözlerine ekleyen Tangut, bir süre sonra arabayı satmaya kalktığında bu ekonomik zararı yaşamak istemediğini sözlerine ekleyerek, tek isteğinin aracındaki değer kaybının kendisine ödenmesi olduğunu söyledi.

    Hatay da sıfır kilometre otomobilin şanzımanı hatalı çıktı #3

    Hatay da sıfır kilometre otomobilin şanzımanı hatalı çıktı #4

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