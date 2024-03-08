Hatay'da sığınakta kurduğu sistemle kenevir yetiştirdi Dörtyol ilçesinde bir evin bahçesinde ortaya çıkan ve içerisinde iklimlendirme sistemi bulunan sığınakta 14 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İHA

Hatay Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu imal ve ticaretine karşı yürütülen çalışmalarını kesintisiz bir şekilde sürdürüyor.

Polis ekipleri, Dörtyol Sanayi Mahallesinde yaya olarak durdurdukları E.Y.'nin üst ve ikamet aramalarında 100 gram skunk ele geçirdi.

Sığınakta uyuşturucu yetiştirdi

Ayrıca şahsın ikametinin bahçesinde yapılan aramada, yerin altına kapakla gizlenmiş bir tünel içerisinde Kenevir yetiştirmede kullanılan iklimlendirme sistemi düzeneği bulundu.

Polis ekiplerinin dikkatiyle ortaya çıkan sığınakta yapılan aramada, boyları 50 cm ile 1500 cm arasında değişen 14 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak E.Y. yakalanarak gözaltına alındı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)