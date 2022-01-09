Hatay'da soğuk hava deposunda yangın

Soğuk hava deposunda bilinmeyen nedenle başlayan yangında bir itfaiye eri dumandan etkilenirken, depodaki tonlarca narenciye zarar gördü.

Hatay'ın Erzin ilçesinde bulunan soğuk hava deposunda, saat 03.30 sularında bilinmeyen nedenle yangın başladı.

Depodaki bekçinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

10 İTFAİYE ERİ 2 İŞ MAKİNESİ İLE MÜDAHALE

Çevrede önlem alınırken, kısa sürede büyüyüp depoyu saran alevlerin kontrol altına alınması için 10 itfaiye ve 2 iş makinesi ile müdahale edildi.

İTFAİYE ERİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Dumandan etkilenen bir itfaiye eri, sağlık görevlilerince ambulansa alındı.

TONLARCA NARENCİYE ZARAR GÖRDÜ

Yangında tonlarca narenciyenin zarar gördüğü, yangının kısmen kontrol altına alındığı ve müdahalenin devam ettiği öğrenildi.





































