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Hatay'da sokak köpeğini pompalıyla öldürdü

Hatay'da sokak köpeğini pompalıyla öldürdü

Pompalı tüfekli bir şahıs tarafından vurularak hayatını kaybeden köpeğin o anları kameraya yansıdı.