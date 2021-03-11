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- Hatay'da sokak köpeğini pompalıyla öldürdü
Hatay'da sokak köpeğini pompalıyla öldürdü
Pompalı tüfekli bir şahıs tarafından vurularak hayatını kaybeden köpeğin o anları kameraya yansıdı.
- İHA
- 11.03.2021 - 15:56
- Güncelleme : 11.03.2021 - 16:20
Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı Cemal Gürsel Mahallesi'ne gelen bir şahıs, sokakta bulunan köpeklere pompalı tüfekle ateş açtı.
Cani adam, "Beyaz" isimli bir köpeğin ölümüne sebep oldu.
O ANLAR KAMERADA
Şüpheli olayın ardından kayıplara karışırken, ateş edilen köpeklerin kaçmaya çalışması ve yaralı köpeğin acı çektiği anlar ise çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Hatay'da sokak köpekleri pompalı tüfekle öldürüldü