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    Hatay'da sokak köpeğini pompalıyla öldürdü

    Pompalı tüfekli bir şahıs tarafından vurularak hayatını kaybeden köpeğin o anları kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 11.03.2021 - 15:56
    • Güncelleme : 11.03.2021 - 16:20
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    Hatay'da sokak köpeğini pompalıyla öldürdü

    Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı Cemal Gürsel Mahallesi'ne gelen bir şahıs, sokakta bulunan köpeklere pompalı tüfekle ateş açtı.

    Cani adam, "Beyaz" isimli bir köpeğin ölümüne sebep oldu.

    O ANLAR KAMERADA

    Şüpheli olayın ardından kayıplara karışırken, ateş edilen köpeklerin kaçmaya çalışması ve yaralı köpeğin acı çektiği anlar ise çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

    Hatay'da sokak köpekleri pompalı tüfekle öldürüldü

    Hatay da sokak köpeğini pompalıyla öldürdü #1

    Hatay da sokak köpeğini pompalıyla öldürdü #2

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