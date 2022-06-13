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    Hatay'da sokak köpekleri kümes hayvanlarına saldırdı

    Bir vatandaşın bahçesindeki kümeste bulunan 17 tavuk, 62 civciv ve 2 horoz, başıboş köpekler yüzünden telef oldu.
    • 13.06.2022 - 11:27
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    Hatay'da sokak köpekleri kümes hayvanlarına saldırdı

    Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Bayır Mahallesi’nde 5 sokak köpeği, bir bahçenin kümesindeki hayvanlara saldırdı.

    Köpeklerin saldırısıyla, 17 tavuk, 62 civciv ve 2 horoz telef oldu.

    "Bütün hayvanları telef ettiler"

    Pandemi döneminde bir hobi bahçesi kurduğunu ve burada yaptığı kümeste tavuk ve horoz beslediğini söyleyen Rafet Erdem, "Bütün bahçeyi çit yapmama rağmen, bütün hayvanları telef ettiler. Civcivleri yediler, tavukları boğarak öldürdüler. Geriye 3 tane tavuk ve 8 tane civciv kaldı. Tüm uyarılarımıza rağmen sokaklar köpek dolu" dedi.

    DHA'nın haberine göre; Erdem, ilçede birçok arkadaşının da bu ve buna benzer olaya maruz kaldığını, sokak köpeklerinin korumaya alınması gerektiğini söyledi.

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