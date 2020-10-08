Hatay'da sokak köpeklerinden kaçarken başını refüje çarpıp öldü

Hatay'da bisikletiyle köpeklerden kaçarkan düşüp, başını refüje çarparak hayatını kaybeden Ahmet Doğan'ın, son görüntüleri ortaya çıktı.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde yaşanan olayda, bisikletiyle evine doğru giden 44 yaşındaki Ahmet Doğan'ın, peşine sokak köpekleri takıldı.

BAŞINI REFÜJE VURDU

Korkuyla kaçmaya çalışan Doğan, bisikletinin kontrolünü kaybetti. Devrilen bisikletten düşen Doğan, başını refüje çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık görevlileri, Ahmet Doğan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olay anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Köpeklerden kaçarken başını refüje çarptı VİDEO





AİLESİ ÇÖZÜM İSTEDİ

Doğan'ın ailesi de olayın yaşandığı bölgeye giderek, sokak köpeklerinin yarattığı sorunlara karşı çözüm bulunmasını istedi.

Ahmet Doğan'ın kardeşi Mustafa Doğan, ağabeyinin 60 TL yevmiyeyle bulaşıkçılık yaptığını anlatarak, "Canımız, ciğerimiz yandı. Lütfen önlem alınsın. Bu olayın takipçisi olacağız. Köpekler toplu halde, araçlara bile saldırıyorlar. Buradan geçen vatandaşlar tedirgin. Ağabeyimin kanı yerde kaldı. Lütfen başka anneler, babalar ağlamasın." diye konuştu.





