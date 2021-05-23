Hatay'da su tankerine gizlenmiş 18 kilo esrar ele geçirildi

Hatay'da jandarmanın çalışmasıyla, su tankerinde 96 paket halinde toplam 18 kilo 228 gram toz esrar ele geçirildi.

Uyuşturucu ile yurt genelinde sürdürülen mücadele, kararlılıkla devam ediyor.

ŞÜPHELİ TARLASINA KADAR İZLENDİ

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hatay’ın Altınözü ilçesinde bir şahsın, uyuşturucu madde taşıyacağına ilişkin jandarmadan istihbarat alan Mehmetçik, şahsı tarlada izlemeye aldı.

SU TANKERİNDE UYUŞTURUCU ZULASI

Tarladan çıkarken traktörün su tankerinde yapılan detaylı incelemede bir zula tespit edildi. Su tankerinde zula tespit edilmesi üzerine jandarma ekiplerine haber verildi.

18 KİLOLUK ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Zulada yapılan incelemede toplamda 96 paket halinde toplam 18 kilo 228 gram toz esrar ele geçirildi.