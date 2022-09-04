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- Hatay’da Suriyeli genç, bıçaklanarak öldürüldü
Hatay’da Suriyeli genç, bıçaklanarak öldürüldü
- 04.09.2022 - 13:36
Hatay’ın Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi’nde dün gece saatlerinde Suriye uyruklu Faris Muhammed Al-Ali (17), kimliği belirsiz kişilerle bilinmeyen nedenle tartıştı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Al-Ali, bıçaklanarak yaralandı.
Hayatını kaybetti
Saldırganlar olayın ardından kaçtı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Al-Ali’nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Kimlikleri belirlendi
Al-Ali’nin cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.
DHA’nın haberine göre cinayetle ilgili çalışma yapan polis ekipleri, kimliklerini belirlediği şüphelileri yakaladı.
Katiller adliyeye sevk edildi
Olaya ilişkin yazılı açıklama yapan Hatay Valiliği, “Dün gece Narlıca Mahallesinde meydana gelen ve bir kişinin hayatını kaybettiği olayda failler kısa sürede yakalanarak adli makamlara sevk edilmiştir.” ifadelerini kullandı.
Bu yıl tıp fakültesini kazanmıştı
Öte yandan, İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH), sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Faris Muhammed'in vakfın Reyhanlı Eğitim Kampüsü'nde öğrenim gördüğü, bu yıl bir üniversitede tıp fakültesini kazandığı belirtilerek, saldırı kınandı.