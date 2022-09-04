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    Hatay’da Suriyeli genç, bıçaklanarak öldürüldü

    17 yaşındaki Suriyeli genç, dün gece tartıştığı kişiler tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Suriyeli gencin, bu yıl tıp fakültesini kazandığı belirtildi.
    • 04.09.2022 - 13:36
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    Hatay’da Suriyeli genç, bıçaklanarak öldürüldü

    Hatay’ın Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi’nde dün gece saatlerinde Suriye uyruklu Faris Muhammed Al-Ali (17), kimliği belirsiz kişilerle bilinmeyen nedenle tartıştı.

    Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Al-Ali, bıçaklanarak yaralandı.

    Hayatını kaybetti

    Saldırganlar olayın ardından kaçtı.

    Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Al-Ali’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

    Kimlikleri belirlendi

    Al-Ali’nin cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

    DHA’nın haberine göre cinayetle ilgili çalışma yapan polis ekipleri, kimliklerini belirlediği şüphelileri yakaladı.

    Hatay’da Suriyeli genç, bıçaklanarak öldürüldü #1

    Katiller adliyeye sevk edildi

    Olaya ilişkin yazılı açıklama yapan Hatay Valiliği, “Dün gece Narlıca Mahallesinde meydana gelen ve bir kişinin hayatını kaybettiği olayda failler kısa sürede yakalanarak adli makamlara sevk edilmiştir.” ifadelerini kullandı.

    Bu yıl tıp fakültesini kazanmıştı

    Öte yandan, İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH), sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Faris Muhammed'in vakfın Reyhanlı Eğitim Kampüsü'nde öğrenim gördüğü, bu yıl bir üniversitede tıp fakültesini kazandığı belirtilerek, saldırı kınandı.


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