Euro
9.6724
0.69%
Dolar
8.0653
0.72%
Altın
461.57
1.6%
Borsa
1.41
0.13%
Bitcoin
493.004
-3.10%
EXEN Coin
29.35
1.31%
13ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 13 C

    Hatay’da tadilat sırasında cami yangını

    Çatısında kaynak çalışması yapılan camide alevlere teslim oldu. Kısa sürede dumanların yükseldiği yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
    • İHA
    • 16.04.2021 - 14:50
    • Güncelleme : 16.04.2021 - 14:51
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hatay’da tadilat sırasında cami yangını

    Hatay’ın İskenderun ilçesi Pac Meydanı’ndaki T.E.K. Mescidi Camii’nin çatısında kaynak çalışması sırasında yangın çıktı.

    Büyüyen alevler kısa sürede tüm çatıyı sardı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

    ÇATISI HASAR GÖRDÜ

    Ekipler yangını söndürürken caminin çatısında hasar oluştu.

    Hatay'da kaynak çalışması yapılan camide yangın çıktı VİDEO

    Hatay’da tadilat sırasında cami yangını #1

    Hatay’da tadilat sırasında cami yangını #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir