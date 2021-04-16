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Hatay’da tadilat sırasında cami yangını

Hatay’da tadilat sırasında cami yangını

Çatısında kaynak çalışması yapılan camide alevlere teslim oldu. Kısa sürede dumanların yükseldiği yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.