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- Hatay’da tadilat sırasında cami yangını
Hatay’da tadilat sırasında cami yangını
Çatısında kaynak çalışması yapılan camide alevlere teslim oldu. Kısa sürede dumanların yükseldiği yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
- İHA
- 16.04.2021 - 14:50
- Güncelleme : 16.04.2021 - 14:51
Hatay’ın İskenderun ilçesi Pac Meydanı’ndaki T.E.K. Mescidi Camii’nin çatısında kaynak çalışması sırasında yangın çıktı.
Büyüyen alevler kısa sürede tüm çatıyı sardı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
ÇATISI HASAR GÖRDÜ
Ekipler yangını söndürürken caminin çatısında hasar oluştu.
Hatay'da kaynak çalışması yapılan camide yangın çıktı VİDEO