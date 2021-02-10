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- Hatay'da tarım işçilerini taşıyan midibüsler çarpıştı: 6 yaralı
Hatay'da tarım işçilerini taşıyan midibüsler çarpıştı: 6 yaralı
Alınan bilgilere göre, narenciye işçilerini taşıyan iki midibüs kafa kafaya çarpıştığı kaza sonucu maddi hasarın yanı sıra, araçlarda bulunan işçilerin de yaralandığı bildirildi.
- İHA
- 10.02.2021 - 16:46
- Güncelleme : 10.02.2021 - 16:47
Hatay’ın Erzin ilçesine bağlı Mahmutlu Mahallesi'nde meydana gelen kazada, sürücüleri belirlenemeyen 80 FL 211 ve 80 ACC 564 plakalı midibüsler dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu kafa kafaya çarpıştı.
İŞÇİLERİN ÇOĞU SURİYELİ
Çoğunluğu Suriyeli olduğu tespit edilen narenciye işçilerinin bulunduğu araçlarda, hayatını kaybeden olmazken 6 kişi yaralandı.
SÜRÜCÜLER KAÇTI
Olay yerine gelen 112 ekipleri ilk müdahaleyi yaptıkları yaralıları, Erzin Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Kazaya karışan araç sürücülerinin ise olay yerinden kaçtığı bildirildi.