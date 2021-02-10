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Hatay'da tarım işçilerini taşıyan midibüsler çarpıştı: 6 yaralı

Hatay'da tarım işçilerini taşıyan midibüsler çarpıştı: 6 yaralı

Alınan bilgilere göre, narenciye işçilerini taşıyan iki midibüs kafa kafaya çarpıştığı kaza sonucu maddi hasarın yanı sıra, araçlarda bulunan işçilerin de yaralandığı bildirildi.