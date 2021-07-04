Hatay'da tartıştığı komşusunu öldürdü

İki komşu arasında güvercin meselesi nedeniyle kavga çıkarken, Murat Demirkıran komşusu tarafından başından vuruldu.

Hatay’ın Payas ilçesi Fatih Mahallesi'nde yaşayan Murat Demirkıran ve komşusu S.Ö. arasında, güvercin meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Çıkan tartışma büyüyerek, kavgaya dönüştü. Mustafa Demirkıran kavga sırasında komşusu tarafından vuruldu.

BAŞINDAN VURULDU

Demirkıran komşusu tarafından silahla başından vuruldu. Haber verilmesi üzerine olayın yaşandığı yere 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Demirkıran, Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Orada yapılan müdahalenin ardından İskenderun ilçesinde bulunan özel bir hastaneye sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Demirkıran, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın şüphelisi S.Ö. gözaltına alındı.



