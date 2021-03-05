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    Hatay’da teğmenin arabasında 82 kilo esrar çıktı

    İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyon neticesinde, şüphe üzerine durdurulan araçtan 82 kilogram esrar çıktı.
    • AA
    • 05.03.2021 - 16:02
    • Güncelleme : 05.03.2021 - 16:03
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    Hatay’da teğmenin arabasında 82 kilo esrar çıktı

    Ülke genelinde uyuşturucu ile mücadeleye yönelik çalışmalar sürüyor...

    Hatay’da İl Jandarma komutanlığı ekipleri, kendilerine gelen bir bilgi üzerine çalışma başlattı.

    Altınözü ilçesi, Suriye sınırı hattındaki askeri yasak bölgeden uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı istihbaratı alan ekipler harekete geçti.

    ARAÇ DURDURULDU

    Şüpheli olduğu belirlenen bir araç, Bohşin Mahallesi’nde durduruldu.

    NARKOTİK KÖPEĞİ BULDU

    İçerisinde biri teğmen olmak üzere iki kişinin bulunduğu araç, narkotik dedektör köpeği ‘Öğle’ yardımı ile arandı.

    19 BİN LİRA BULUNDU

    Aramalar neticesinde, teğmene ait olduğu tespit edilen 82 kilogram esrar ele geçirildi.

    Ayrıca araçtan 19 bin 800 lira çıktı.

    ŞAHISLAR TUTUKLANDI

    Gözaltına alınan şahıslar mahkemeye çıkarıldı.

    Nöbetçi sulh ceza hakimliği, şahısların tutuklanmasına karar verdi.

    Hatay’da teğmenin arabasında 82 kilo esrar çıktı #1

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