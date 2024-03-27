Hatay'da tırla, motosiklet çarpıştı anne öldü, oğlu yaralandı

İHA
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde geçtiğimiz günlerde Payas-Dörtyol karayolu Özerli Mahallesi mevkiinde, aynı istikamette ilerleyen tır ile A.T. idaresindeki motosiklet çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü A.T. ve motosiklette yolculuk yapan annesi 55 yaşındaki Nazmiye Ergül Ağır yaralandı.
Hastaneye kaldırıldı
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Hayatını kaybetti
Anne Nazmiye Ergül, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak öldü.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış