Hatay'da tırla, motosiklet çarpıştı anne öldü, oğlu yaralandı
İHA

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde geçtiğimiz günlerde Payas-Dörtyol karayolu Özerli Mahallesi mevkiinde, aynı istikamette ilerleyen tır ile A.T. idaresindeki motosiklet çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü A.T. ve motosiklette yolculuk yapan annesi 55 yaşındaki Nazmiye Ergül Ağır yaralandı.

Hastaneye kaldırıldı

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Hayatını kaybetti

Anne Nazmiye Ergül, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak öldü.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)