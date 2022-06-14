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    Hatay'da torununu kurtarmak isterken hayatını kaybetti

    Hatay'ın Samandağ ilçesinde boğulmak üzere olan torununu kurtarmak için denize atlayan yaşlı adam rip akıntısına kapılarak boğuldu.
    • 14.06.2022 - 18:31
    • Güncelleme : 14.06.2022 - 18:38
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    Hatay'da torununu kurtarmak isterken hayatını kaybetti

    Hatay'da Yeni Mahalle mevkiinde denize giren M.A. akıntıya kapıldı.

    Torununun boğulma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını gören Aziz Şahin (75) ise iddiaya göre torununu kurtarmak için denize atladı.

    Rip akıntısına kapıldı

    Torununu kurtaran yaşlı adam, rip akıntısına kapıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, sahil güvenlik, polis ve Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı cankurtaran ekipleri sevk edildi.

    Denizden çıkarılan Aziz Şahin, sahilde yapılan kalp mesajı sonrası Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

    İHA'ya göre Şahin, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Hatay'da torununu kurtarmak isterken hayatını kaybetti VİDEO

    Hatay da torununu kurtarmak isterken hayatını kaybetti #1

    Hatay da torununu kurtarmak isterken hayatını kaybetti #2


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