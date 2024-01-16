DHA
13 Ocak akşamı Hatay'ın Dörtyol ilçesinde asker uğrulama konvoyunda bulunan 8 motosiklet sürücüsünün akrobatik hareketler yaparak trafiği tehlikeye düşürmesi cep telefonu kamerasına yansıdı.
Görüntünün sosyal medyada paylaşılmasının ardından Hatay Emniyet Müdürlüğü harekete geçti.
101 bin lira ceza
Görüntülerde tespit edilen 8 motosiklet sürücüsüne trafiği tehlikeye düşürme ve çevreye rahatsızlık verme suçlarından toplamda 101 bin 279 lira para cezası kesildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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