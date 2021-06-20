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Hatay'da trafik kazası: 1 ölü
Otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.
- İHA
- 20.06.2021 - 17:55
Hatay'ın Antakya ilçesinde, Halit Gençoğlu'nun kullandığı 31 ZF 321 plakalı otomobil, Soğuksu mevkisinde, A.D. yönetimindeki 31 HS 723 plakalı kamyonetle çarpıştı.
OTOMOBİL SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE ÖLDÜ
Otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan kamyonet sürücüsü ile aynı araçtaki kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kontrollü sağlanan ulaşım, çalışmaların ardından normale döndü.