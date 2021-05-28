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Hatay’da trafik kazası: 1 ölü 1 yaralı

Hatay’da trafik kazası: 1 ölü 1 yaralı

Arsuz ilçesinde yaşanan trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise ağır yaralandı.