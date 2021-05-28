- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Hatay’da trafik kazası: 1 ölü 1 yaralı
Hatay’da trafik kazası: 1 ölü 1 yaralı
Arsuz ilçesinde yaşanan trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise ağır yaralandı.
- İHA
- 28.05.2021 - 04:26
Hatay’ın Arsuz ilçesinde, Arsuz Akparti belediye meclis üyesi Mehmet Altun'un çocukları Yaren ile Eren Altun kardeşler, karşıdan karşıya geçerken Mahmut Doğan kullandığı aracın çarpması sonuncu ağır yaralandılar.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan kardeşlerden Yaren Altun (15) hayatını kaybetti.
Eren Altun'un (14) durumumun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaza sonrası hastaneye Arsuz Kaymakamı Musa Sarı, Emniyet müdürü Dinsever Kalkan, ve Mehmet Altun'un yakınları akın etti. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.