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    Hatay’da trafik kazası: 1 ölü 1 yaralı

    Arsuz ilçesinde yaşanan trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise ağır yaralandı.
    • İHA
    • 28.05.2021 - 04:26
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    Hatay’da trafik kazası: 1 ölü 1 yaralı

    Hatay’ın Arsuz ilçesinde, Arsuz Akparti belediye meclis üyesi Mehmet Altun'un çocukları Yaren ile Eren Altun kardeşler, karşıdan karşıya geçerken Mahmut Doğan kullandığı aracın çarpması sonuncu ağır yaralandılar.

    HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

    Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan kardeşlerden Yaren Altun (15) hayatını kaybetti.

    Eren Altun'un (14) durumumun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

    Kaza sonrası hastaneye Arsuz Kaymakamı Musa Sarı, Emniyet müdürü Dinsever Kalkan, ve Mehmet Altun'un yakınları akın etti. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

    Hatay’da trafik kazası: 1 ölü 1 yaralı #1

    Hatay’da trafik kazası: 1 ölü 1 yaralı #2

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