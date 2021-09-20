Hatay'da traktör kazası: 14 yaşındaki çocuk öldü

Kullandığı traktörün devrilmesiyle altında kalan Nevfel Köleoğlu, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Hatay'ın Altınözü ilçesine bağlı Altınkaya Mahallesi'nde yaşayan Nevfel Köleoğlu (14), babasının traktörünü alarak arkadaşıyla beraber incir toplamaya gitti.

Köleoğlu'nun kullandığı traktör, bir süre sonra kontrolden çıktı.

TRAKTÖRÜN ALTINDA KALARAK HAYATINI KAYBETTİ

Köleoğlu, devrilen traktörden düşerek yaralandı, yanındaki arkadaşı ise kazayı yara almadan atlattı. Arkadaşının çevredekilerden yardım istemesi üzerine bölgeye ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Köleoğlu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili Altınözü Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma başlatıldı.