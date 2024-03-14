Hatay’da trenin çarptığı araç hurdaya döndü: Sürücü ağır yaralandı

İHA
Hatay'ın Dörtyol ilçesi Aşiyan mevkiinde İrem S. yönetimindeki otomobile hemzemin geçitten geçerken yük treni çarptı.
Çarpmanın etkisiyle araç hurdaya döndü.
Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.
Ekipler sevk edildi
Bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı.
Hastaneye kaldırıldı
Yaralı kadın sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.
Durumu ağır
Sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Soruşturma başlatıldı
Polis ekipleri yaşanan kazayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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