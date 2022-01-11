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    Hatay'da uyuşturucu gerekçeli işkence cinayetinde 7 kişi tutuklandı

    Kayıp olarak aranan Murat Çapar'ı, uyuşturucu ticareti nedeniyle işkence ederek öldürüp, halıya sardıktan sonra ormanlık alana attıkları iddiasıyla tutuklanan 7 kişi, cezaevine gönderildi.
    • İHA
    • 11.01.2022 - 09:42
    • Güncelleme : 11.01.2022 - 10:13
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    Hatay'da uyuşturucu gerekçeli işkence cinayetinde 7 kişi tutuklandı

    Hatay'ın Hassa ilçesinde 21 Ekim 2021’de ortadan kaybolan 41 yaşındaki Murat Çapar için ailesi kayıp başvurusunda bulundu.

    İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ile Hassa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptığı çalışmada, Murat Çapar’ın uyuşturucu madde ticaretinden kaynaklı alacak verecek meselesi nedeniyle kavgaya karıştığını belirledi.

    İŞKENCEYLE ÖLDÜRDÜLER

    Ekipler, aralarında tartışma çıkan ve çeşitli suçlardan sabıkalı M.A.Ç., A.B., Y.K., E.Ö., G.Ö., G.K., S.A., S.B., A.B. tarafından planlanarak ve tasarlanarak dövülüp, yapılan işkence sonucunda öldürüldüğünü ortaya çıkardı.

    Murat Çapar'ın cesedinin, halıya sarılarak Defne ilçesi Dursunlu Mahallesi’nde bulunan ormanlık alana atıldığı belirlendi.

    Hatay da uyuşturucu gerekçeli işkence cinayetinde 7 kişi tutuklandı #1

    7 KİŞİ TUTUKLANDI

    Murat Çapar’ın cansız bedeni, 9 Ocak’ta bırakıldığı ormanda bulundu.

    Gözaltına alınan 9 kişi, jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 7'si tutuklandı, 2'si tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

    Hatay'da 2 ay önce kaybolan adamı öldürenler adliyeye sevk edildi VİDEO ARŞİV

    Hatay da uyuşturucu gerekçeli işkence cinayetinde 7 kişi tutuklandı #2

    Hatay da uyuşturucu gerekçeli işkence cinayetinde 7 kişi tutuklandı #3


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