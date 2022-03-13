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Hatay'da uzman çavuş şaka yapmak isterken kendini vurdu

Hatay'da uzman çavuş şaka yapmak isterken kendini vurdu

Görevli bir uzman çavuş, nişanlısı ile telefonda görüntülü görüşme yaptığı sırada şaka yapmak isterken kendisini başından vurdu ve hayatını kaybetti.