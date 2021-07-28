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    Hatay’da virajı alamayan sürücü uçurumdan düştü

    Direksiyon hakimiyetini kaybeden Cansu Tekirdağ, virajı alamayınca 175 metrelik uçurumdan düştü. Yaralanan Tekirdağ, düştüğü yerden kurtarma ekipleri tarafından sedye ile çıkarıldı.
    • İHA
    • 28.07.2021 - 17:49
    • Güncelleme : 28.07.2021 - 17:58
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    Hatay’da virajı alamayan sürücü uçurumdan düştü

    Hatay’ın Belen ilçesine bağlı Soğukoluk Mahallesi'nde otomobili ile seyir halinde olan Avukat Cansu Tekirdağ (33), direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    Virajı alamayan Tekirdağ, 175 metrelik uçurumdan düştü.

    İhbar üzerine bölgeye 112 Acil ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Kazayı yaralı olarak atlatan Tekirdağ, düştüğü yerden sedye ile taşınarak çıkarıldı.

    Tekirdağ, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alınarak İskenderun Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Hatay’da virajı alamayan sürücü uçurumdan düştü #1

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Tedavi altına alınan Tekirdağ’ın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Hatay’da virajı alamayan sürücü uçurumdan düştü VİDEO

    Hatay’da virajı alamayan sürücü uçurumdan düştü #2

    Hatay’da virajı alamayan sürücü uçurumdan düştü #3

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