Hatay'da vites kutusundan uyuşturucu çıktı Polis ekipleri tarafından Gaziantep'ten Hatay'a gelen bir araçta arama yapan güvenlik güçleri bir aracın vites kutusunda uyuşturucu ele geçirildi.

İHA

Ülke genelinde uyuşturucu operasyonları devam ediyor.

Yapılan çalışmalarla hem uyuşturucu tacirleri hem de ürünler tek tek ele geçiriliyor.

Son olarak yapılan bir operasyon polis ekiplerinin başarısıyla sonuçlandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu imal ve ticaretini engellemeye yönelik çalışma yapıldı.

Şüpheli araç durduruldu

Yapılan çalışma çerçevesinde bir aracın Gaziantep ilinden Hatay’a uyuşturucu madde götüreceği tespit edildi.

Harekete geçen polis ekipleri havaalanı kavşağında aracı durdurdu.

57.60 gram metamfetamin yakalandı

Hassas burunlu narkotik köpeği ile araçta yapılan aramada vites kutusunun içerisine zulalanmış 57.60 gram metamfetamin ve hassas terazi ele geçirildi.

3 şüpheli tutuklandı

Olayla ilgili gözaltına alınan H.Ö., M.E.Ş. ve B.G. sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.