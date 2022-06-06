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- Hatay'da yakılan anız nedeniyle zincirleme kaza meydana geldi
Hatay'da yakılan anız nedeniyle zincirleme kaza meydana geldi
Yakılan anızın dumanı nedeniyle görüş mesafesi düşünce, 6 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 10 kişi yaralandı.
- 06.06.2022 - 17:46
- Güncelleme : 06.06.2022 - 17:51
Hatay’da Hassa-Kırıkhan Otoyolu’nda, yakılan anızın dumanı nedeniyle görüş mesafesi düşünce, Güzelce Jandarma Karakol Komutanlığı yakınlarında kaza meydana geldi.
Tarlada yakılan anız dumanı yoldaki görüş mesafesini düşürdü.
6 araç zincirleme kaza yaptı
Otomobil, hafif ticari araç, 3 kamyonet ve tarım işçisi midibüsünün karıştığı kazada 10 kişi yaralandı.
DHA'nın haberine göre; ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.
İnceleme başlatıldı
Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu kaydedildi.
Jandarma ve polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.