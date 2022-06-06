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    Hatay'da yakılan anız nedeniyle zincirleme kaza meydana geldi

    Yakılan anızın dumanı nedeniyle görüş mesafesi düşünce, 6 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 10 kişi yaralandı.
    • 06.06.2022 - 17:46
    • Güncelleme : 06.06.2022 - 17:51
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    Hatay'da yakılan anız nedeniyle zincirleme kaza meydana geldi

    Hatay’da Hassa-Kırıkhan Otoyolu’nda, yakılan anızın dumanı nedeniyle görüş mesafesi düşünce, Güzelce Jandarma Karakol Komutanlığı yakınlarında kaza meydana geldi.

    Tarlada yakılan anız dumanı yoldaki görüş mesafesini düşürdü.

    6 araç zincirleme kaza yaptı

    Otomobil, hafif ticari araç, 3 kamyonet ve tarım işçisi midibüsünün karıştığı kazada 10 kişi yaralandı.

    DHA'nın haberine göre; ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

    İnceleme başlatıldı

    Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu kaydedildi.

    Jandarma ve polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

    Hatay da yakılan anız nedeniyle zincirleme kaza meydana geldi #1

    Hatay da yakılan anız nedeniyle zincirleme kaza meydana geldi #2

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