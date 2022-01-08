Hatay’da yalnız yaşayan kadın evinde darbedildi

Kendisine husumet besleyen 3 kişi tarafından evinde feci şekilde dövülen kadını, çığlıklarını duyan komşuların ihbarı kurtardı. Polis, saldırganları suçüstü yakalarken, şüpheliler serbest kaldı.

Hatay’da önceki gün Duygu Kapı’nın ikamet ettiği Odabaşı Mahallesi’ndeki eve gelen 3 kişi, kadını feci şekilde darbetti.

Çığlık seslerini duyan komşuları, olayı polis ekiplerine haber vermesi üzerine eve gelen ekipler, 3 saldırganı gözaltına aldı.

SALDIRGANLAR SERBEST KALDI

Şiddete uğrayan Duygu Kapı, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kapı, hastanede gördüğü tedavinin ardından taburcu edilirken, saldırganlar da ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

“GÜVENDİĞİM KİŞİ BAŞIMA SARDI”

Yaşadığı korku dolu anları anlatan Duygu Kapı, şöyle konuştu:

“Ben bu insanlarla 2017 yılından beri tanışıyorum. Bunlar eski iş yerim olan kafeyi işletirken, beni durup dururken bıçaklamış, silahla tarayarak iş yerimi gasbetmek istemişlerdi. Ben de 4 senedir bu iş yerimi bırakarak evimde öğretmenlik yapmaktayım. Evimi ve arabamı güvendiğim bir arkadaşımın adına yaptım, o da bana yanlış yaptı. Güvendiğim kişi, bu adamlarla iş birliği yaparak başıma sardı.

“2 SAAT ŞİDDET UYGULADILAR”

Daha önceleri başıma bir şey gelmesi durumunda ifade verdim. Savcılığa bildirdim. Olumsuz olarak bana cevap geldi. Ben evimde otururken beni sürekli taciz ettiler. Telefonda ailemi tehdit ettiler. Ben hiçbir şekilde bu insanları evime davet etmedim. Bu olay planlanmış bir şekilde gerçekleşti. Evime girip beni bu şekilde darbettiler. Beni yerde sürüklediler. 2 saat şiddet uyguladılar. Kaçmaya çalıştım, ellerimi tuttular. Polis gelmeseydi, beni yorgana sarıp evden kaçıracaklardı.”

“SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ”

Duygu Kapı’nın avukatı Sezer Boyar ise “Duygu hanımın evi ile ilgili devam etmekte olan bir dava sürecimiz var. Bu ev meselesinde karşı tarafta Kenan Ş. isimli azmettirici bir insan var. Duygu hanımı darbetmelerindeki en büyük faktör kendisidir. İki gün önce Duygu hanım, misafiriyle evinde otururken misafirinin bu ev melesi ile ilgili kendisini kurtaracağını ve arabuluculuk yapacağının söylemesi üzerine karşı tarafın ne kadar tehlikeli olduğunu söylemiş. Bu kişilerin kendisini darp ve öldürme eyleminde bulunabileceğini belirtmiş. Daha önceleri de kendisini tehdit ettiklerini ve kafasına silah dayadığını ifade etmiş. Misafiriyle belli bir süre oturduktan sonra markete alışveriş yapmaya gittiği esnada bu misafir arabuluculuk yapma ısrarıyla bu kişileri eve davet etmiş.

“KULAK ZARINDA PATLAMA, BELİNDE ÇATLAK, BURNUNDA KIRIK VAR”

Bizim bu davete hiçbir şekilde iznimiz olmamıştır. Duygu hanım eve geldiği sırada 3 kişiler. Cabir D. denen şahıs yanında getirdiği iki adamıyla Duygu hanıma darp uyguluyor. Yanındaki iki adam Duygu hanımın ellerini tutuyor, Cabir de şiddet uyguluyor. Elimizde darp raporu var. Duygu hanımın kulak zarında patlama, belinde çatlak, burnu da kırık. Yaklaşık 2 saatlik darp eyleminin ardından komşuların polise haber vermesiyle kişiler suçüstü yakalandı ve karakola götürüldü. Bu kişiler şu an neden ve hangi koşullarda serbest bırakıldıklarını ve dışarıda olduklarını açıkçası merak ediyoruz. Bir kadın cinayetinin önüne neden geçilmiyor? Bizler bu sürecin takipçisi olacağız.” diye konuştu.