Hatay'da yangın çıkan binada 2 kişi hayatını kaybetti

- Hatay'da 7 katlı binanın zeminindeki otomobil galerisinde yangın çıktı.
- Yangında 2 kişi öldü, 14 kişi dumandan etkilendi.
- Yangının nedeni araştırılıyor.
Hatay'ın Belen ilçesi Fatih Mahallesi'nde 7 katlı binanın zemin katındaki otomobil satış ve bakım merkezinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın sonucu dumanlar tüm binayı sardı.
İhbar üzerine bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri yangında mahsur kalan bina sakinlerini merdivenle kurtardı.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
2 KİŞİ CAN VERDİ
2 kişinin hayatını kaybettiği yangında dumandan etkilenen 14 kişi de çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.