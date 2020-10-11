Hatay'da yangın sonrası ortaya çıkan acı manzaralar

Cuma sabahı ormanlık alanda başlayıp 3 ilçede yerleşim yerlerine sıçrayan ve dün akşam kontrol altına alınan yangının oluşturduğu hasar, bugün havanın aydınlanmasıyla ortaya çıktı.

9 Ekim'de Hatay'ın Belen ilçesinde bulunan ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle ilçedeki yerleşim yerine sıçramış ve vatandaşlara zor anlar yaşatmıştı.

İlçede bulunan İssume, Müftüler, Fatih ve Sarımazı Mahallelerini etkileyen yangın daha sonra İskenderun ve Arsuz ilçesindeki birkaç mahalleye zarar vermişti.

SAATLER SONRA KONTROL ALTINA ALINDI

Evleri yanan vatandaşlar ve risk bölgesinde oturan mahalle sakinleri güvenlik güçleri tarafından tahliye edilmiş, yangında can kaybı yaşanmazken zarar gören bölgelerdeki hasar tespit çalışmaları dün akşam yangının kontrol altına alınmasıyla başlamıştı.

Dün bölgeye gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangının tamamen kontrol altına alındığını ve gereken tüm çalışmaların ivedilikle yürütüldüğünü belirtmişti.

Hatay'daki yangın kontrol altına alındı; yürek burkan manzara ortaya çıktı FOTO GALERİ

Hatay'da yerleşim yerlerine sıçrayan yangından korkunç görüntüler

YANGINDAN GERİYE KALANLAR YÜREK BURKTU

Yangının kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışmaları sürerken, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte alevlerden zarar gören ev ve iş yerlerindeki manzara gün yüzüne çıktı.

Bazı vatandaşların otomobilleri tamamen küle dönerken, çocukların bisikletlerinin yanmış hali ise yürek burktu.

Hatay'da çıkan yangın kontrol altına alındı ViDEO

"CİĞERLERİMİZ YANDI"

Yangın sırasında bir anda alevlerle karşı karşıya kaldıklarını söyleyen Fatih Mahallesi sakini Mustafa Bilgili, büyük korku yaşadıklarını ve hızlıca evlerinden ayrıldıklarını söyledi.

Kendi evinin zarar görmediğini ama birkaç komşusunun evinin yandığını dile getiren Bilgili, “Böyle bir korkuyu kimse yaşamasın. Biz canımızı zor kurtardık. Ciğerlerimiz yandı. Arabalarımızı, eşyalarımızı kaçırmaya çalıştık. Rüzgarın etkisi alevleri göklere çıkardı. Mahalleli kaçmaya başladı. Korkunç bir manzaraydı” diye konuştu.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Kentte üç ilçede de yangın tamamen kontrol altına alınırken, soğutma ve hasar tespit çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.