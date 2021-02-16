Hatay’da yasa dışı bahis oynatan 6 kişi yakalandı

Polis ekiplerinin 8 farklı adrese düzenlediği operasyonlarla, yasa dışı bahis oynattığı tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'da Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, yasa dışı bahis oynatanlara yönelik çalışma yapıldı.

Ekiplerin yaptığı araştırmada, 6 şüpheliye ait 8 farklı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.

PARALARA EL KOYULDU

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal, 2 kurusıkı tabanca, av tüfeği, 50 bin 180 dolar, 19 bin 845 TL ve 5 bin 300 riyal para ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.









