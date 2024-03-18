Hatay'ın İskenderun ilçesi Numune Mahallesi'nde öğleden sonra gerçekleştirilen yemek dağıtımı sırasında Türk Kızılay'ın İskenderun şubesi başkanı Recep Sivri, A.Y.'nin sıraya girmesini istedi.
Yemek için kap getirmeyen bu kişi ile Türk Kızılay görevlileri arasında tartışma çıktı.
Görevliye saldırdı
Ortamın gerilmesiyle A.Y., kurumda yemek dağıtan görevli Mehmet Balcı'ya (36) yumruk ve kafa atarak olay yerinden kaçtı.
Hastaneye kaldırılan Balcı'nın burnunda ve yanaklarında kırıklar olduğu saptandı.
Balcı'nın İskenderun Devlet Hastanesi'nde ilk tedavisinin ardından Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındığı belirtildi.
Yakalandı
Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kamerasındaki görüntüleri inceledikten sonra şüphelinin eşkalini belirleyerek aramaya başladı.
Kısa süren çalışmanın ardından A.Y. gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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