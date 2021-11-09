Hatay'da yüksek ses ile konuşma tartışması kanlı bitti

Altınözü ilçesinde, yüksek sesle konuştuğu gerekçesiyle tartıştığı komşusu Arif Bereket'i av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde gündüz saatlerinde ilçeye bağlı Karbeyaz Mahallesi'nde bakkallık yapan Arif Bereket, kendisine ekmek getiren fırıncı ile sohbet etmeye başladı.

Bakkal dükkanının yanındaki evde oturan Ayhan İ. ise ikilinin yüksek sesle konuştuklarını söyleyip, sessiz olmalarını istedi.

AV TÜFEĞİYLE BAKKALA GELDİ

Bunun üzerine Bereket ile komşusu Ayhan İ. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine evdeki av tüfeğini alarak bakkala gelen Ayhan İ., Bereket'e ateş açtı.

BAKKAL HAYATINI KAYBETTİ

Bereket kanlar içerisinde yığılırken, olayı gören yakınları ise Ayhan İ.'ye saldırıp, linç etmek istedi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerce yapılan kontrolde Arif Bereket'in yaşamını yitirdiği belirlenirken, ağır yaralanan Ayhan İ. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

YARALININ HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Ayhan İ.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Çok sayıda kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili araştırma sürdürülüyor.