Hatay'da yurda kaçak yollardan girdiler: Yakalandılar Hatay’da polis ekiplerinin çalışması sonucu ülkeye kaçak yollarla giren 12 şahıs yakalanırken, olayla ilgili 1 şahıs tutuklandı.

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İHA

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlileri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kırıkhan ilçesi Kurtlusoğuksu çıkışında ve Madenboyu yolu üzerinde ekiplerin dur ikazına uymayarak kaçmaya çalışan 2 araç, polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı.

2 araçtan 12 tane kaçak göçmen çıktı

Araçların içerisinde yapılan kontrolde, üzerlerinde herhangi bir tanıtma kartı olmayan ve ülkeye illegal yollardan girdikleri anlaşılan 12 Suriye uyruklu göçmen şahıs tespit edildi.

1 kişi tutuklandı

Olayla ilgili olarak yakalanan şüphelilerden N.A. ve H.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, R.S. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mağdur göçmen şahıslar, işlemleri sonrasında İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)