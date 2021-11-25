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- Hatay'da zimmetlerine para geçiren 2 PTT çalışanı tutuklandı
Hatay'da zimmetlerine para geçiren 2 PTT çalışanı tutuklandı
Sosyal yardım ödemesi alanların elektrik tüketim desteklerini zimmetlerine geçirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan iki PTT çalışanı tutuklandı. Zanlıların üst aramasından dekontlar ele geçirildi.
- AA
- 25.11.2021 - 16:51
- Güncelleme : 25.11.2021 - 17:08
Hatay’ın İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte, zimmet ve resmi belgede sahtecilik şüphelilerinin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik çalışma başlattı.
Polis, kentte sosyal yardım ödemesi alan vatandaşların elektrik tüketim desteklerini zimmetlerine geçirdikleri iddia edilen PTT çalışanı D.B. ve S.K'yi operasyon düzenleyerek yakaladı.
İKİ PTT ÇALIŞANI DA TUTUKLANDI
Şüphelilerin yapılan üst aramasında, çanta içerisinde çok sayıda dekont ele geçirildi.
Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.