Euro
10.2983
0.07%
Dolar
8.6796
0.34%
Altın
498.82
0.95%
Borsa
1.377
0.28%
Bitcoin
303.587
1.42%
EXEN Coin
29.73
-0.99%
25ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 25 C

    Hatay’da zincirleme kaza:4 araç birbirine girdi

    Samandağ ilçesinde 4 aracın birbirine girmesi ile zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 1 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 04.07.2021 - 16:11
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hatay’da zincirleme kaza:4 araç birbirine girdi

    Hatay’da, Samandağ- Antakya karayolu üzerinde bulunan Kuşalanı Mahallesi'nde 4 araç birbirine girdi.

    Meydana gelen zincirleme kazada araçlar kullanılamaz hale geldi.

    Olay yerine ihbar üzerine sağlık ekipleri sevk edildi.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Çarpmanın şiddeti ile yaralanan 1 kişi, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Hatay’da zincirleme kaza:4 araç birbirine girdi #1

    Hatay’da zincirleme kaza:4 araç birbirine girdi #2

    Hatay’da zincirleme kaza:4 araç birbirine girdi #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir