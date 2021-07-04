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- Hatay’da zincirleme kaza:4 araç birbirine girdi
Hatay’da zincirleme kaza:4 araç birbirine girdi
Samandağ ilçesinde 4 aracın birbirine girmesi ile zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 1 kişi yaralandı.
- İHA
- 04.07.2021 - 16:11
Hatay’da, Samandağ- Antakya karayolu üzerinde bulunan Kuşalanı Mahallesi'nde 4 araç birbirine girdi.
Meydana gelen zincirleme kazada araçlar kullanılamaz hale geldi.
Olay yerine ihbar üzerine sağlık ekipleri sevk edildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Çarpmanın şiddeti ile yaralanan 1 kişi, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.