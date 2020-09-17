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- Hatay'daki dilenci operasyonunda 33 kişi il dışına çıkarıldı
Hatay'daki dilenci operasyonunda 33 kişi il dışına çıkarıldı
Merkez Antakya ilçesinde yapılan dilenci operasyonunda yakalanan 33 kişi, il dışına gönderildi.
- AA
- 17.09.2020 - 14:18
Hatay Büyükşehir Belediyesi, Antakya Belediyesi ve polis ekipleri, kent merkezinde dilencilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Çalışma kapsamında, çevre illerden gelerek dilencilik yaptığı tespit edilen 33 kişi yakalandı.
HEPSİ İL DIŞINA GÖNDERİLDİ
Dilenciler, gerekli sorgulamalarının ardından cezai işlem uygulanarak il dışına gönderildi.