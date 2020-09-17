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    Hatay'daki dilenci operasyonunda 33 kişi il dışına çıkarıldı

    Merkez Antakya ilçesinde yapılan dilenci operasyonunda yakalanan 33 kişi, il dışına gönderildi.
    • AA
    • 17.09.2020 - 14:18
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    Hatay'daki dilenci operasyonunda 33 kişi il dışına çıkarıldı

    Hatay Büyükşehir Belediyesi, Antakya Belediyesi ve polis ekipleri, kent merkezinde dilencilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

    Çalışma kapsamında, çevre illerden gelerek dilencilik yaptığı tespit edilen 33 kişi yakalandı.

    HEPSİ İL DIŞINA GÖNDERİLDİ

    Dilenciler, gerekli sorgulamalarının ardından cezai işlem uygulanarak il dışına gönderildi.

    Hatay daki dilenci operasyonunda 33 kişi il dışına çıkarıldı #1

    Hatay daki dilenci operasyonunda 33 kişi il dışına çıkarıldı #2

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