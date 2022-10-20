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    Hatay'daki düğün cinayetinin nedeni, havaya atılan paralar çıktı

    Hatay Kırıkhan'da 1 kişinin hayatını kaybettiği sokak düğününde çıkan kavganın, oynayanların üzerlerine atılan paraların toplanması yüzünden çıkan kavgadan kaynaklandığı belirlendi.
    • 20.10.2022 - 23:56
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    Hatay'daki düğün cinayetinin nedeni, havaya atılan paralar çıktı

    Hatay'ın Kırıkhan ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi'nde önceki gece sokak düğününde çıkan kavgada H.D., pompalı av tüfeğiyle kalabalığın üzerine ateş açtı.

    Olayda, Sedat Gizlenir hayatını kaybederken, biri çocuk 2 kişi de yaralandı.

    Kavga atılan paraların toplanırken çıktı

    Olayın ardından gözaltına alınan H.D., emniyette verdiği ifade ile kavganın düğünde oynayanların üzerine atılan paraların toplanmasından kaynaklandığı ortaya çıktı.

    1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

    Düğünde oynayanların üzerine atılan paraları toplayan çocukları dövdüğü iddia edilen H.D., iddiaya göre düğün sahipleri tarafından darbedildi. Buna öfkelenen H.D.'nin, evden getirdiği pompalı tüfekle düğündeki kalabalığın üzerine ateş açması sonucu 1 kişinin hayatını kaybetmesine, 2 kişinin de yaralanmasına neden oldu.

    DHA'nın haberine göre, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen H.D., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

    Hatay daki düğün cinayetinin nedeni, havaya atılan paralar çıktı #1

    Ailesinin evi kundaklandı

    Öte yandan kimliği belirsiz kişiler, olayın ardından H.D.'nin ailesinin ayrıldığı eve girerek, eşyaları kundakladı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından sördürüldü.

    Polis, kundaklama olayıyla ilgili soruşturma başlattı.

    Hatay daki düğün cinayetinin nedeni, havaya atılan paralar çıktı #2

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