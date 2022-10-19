Hatay’daki sokak düğünde kan aktı: 1 ölü

Sokak düğününde iki grup arasında çıkan tartışmada, gruptakilerden 17 yaşındaki bir genç, kalabalığa rastgele ateş açtı. Açılan ateş sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Hatay’ın Kırıkhan ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi'ndeki sokak düğününde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine gruptakilerden H.D. (17), eve gidip, pompalı tüfeğini alarak tekrar düğüne döndü.

Kalabalığa ateş açtı

H.D., elindeki tüfekle hedef gözetmeksizin kalabalığa ateş açtı.

Açılan ateş sonucu, düğündeki Sedat Gizlenir, E.Ş. ve 11 yaşındaki K.Ş., yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastanede yaşamını yitirdi

DHA’nın haberine göre ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Gizlenir, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından H.D.'yi gözaltına alan polis, soruşturmaya devam ediyor.