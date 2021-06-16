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    Hatay'daki Suriyeli, barakada ölü bulundu

    Ahırda bekçilik yapan Suriye uyruklu 24 yaşındaki Adnan Abdullah, barakada başından tabancayla vurulmuş olarak ölü bulununca inceleme başlatıldı.
    • DHA
    • 16.06.2021 - 17:59
    • Güncelleme : 16.06.2021 - 18:03
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    Hatay'daki Suriyeli, barakada ölü bulundu

    Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki Alsancak Mahallesi'nde bir hayvan pazarında, ahırların olduğu bölgeden silah sesi duyanlar, polise haber verdi.

    İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri, sevk edildi. Ekipler, ahırda bekçilik yapan Suriyeli Adnan Abdullah'ın barakada başından tabancayla vurulmuş cansız bedeniyle karşılaştı.

    Abdullah'ın cesedi, olay yeri incelemelerinin ardından otopsi için morga götürüldü.

    OTOPSİ RAPORU BEKLENİYOR

    Adnan Abdullah'ın intihar mı ettiği yoksa cinayete mi kurban gittiği otopsinin ardından belli olacak.

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