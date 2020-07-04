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    Hatay'daki trafik kazasında 1 ölü 2 yaralı

    Hatay’ın Arsuz ilçesinde bir araç ve motosiklet çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti 2 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 04.07.2020 - 03:53
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    Hatay'daki trafik kazasında 1 ölü 2 yaralı #1

    Arsuz ilçesi Konacık-Işıklı yolunda şahin marka 31 ACB 28 plakalı otomobil ile 31 L 2701 plakalı motosiklet çarpıştılar.

    Kazada motosiklet üzerinde bulunan üç kişiden ikisi yaralanırken Halil İbrahim Duran hayatımı kaybetti.

    OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Bölgeye gelen ambulanslar yaralıları hastaneye kaldırırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

    Hatay'daki trafik kazasında 1 ölü 2 yaralı #2

    Hatay'daki trafik kazasında 1 ölü 2 yaralı #3

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