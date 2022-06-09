Hatay'daki uyuşturucu taciri 4 şüpheliye gözaltı

Uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen kişi, polis operasyonuyla yakalandı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, 4 kişinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü'nün organize ettiği operasyonda L.E., O M., İ.D. ile B.A.’nın evlerinde yapılan aramada 14,86 gram eroin, 3,68 gram esrar, 1.05 gram metamfetamin, 1,28 gram sentetik kannabionid, 1 adet av tüfeği ele geçirildi.

Şüphelilerden biri tutuklandı

İHA'nın haberine göre; tutuklanan İ.D. hakkında uyuşturucuyu kullanmak için satın almaktan adli işlem yapıldı.

Diğer 3 sanık ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.