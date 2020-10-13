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Hatay'daki yangına 2 tutuklama
Belen, İskenderun ve Arsuz ilçelerindeki orman yangınlarıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, cezaevine gönderildi.
- AA & Ensonhaber
- 13.10.2020 - 16:05
- Güncelleme : 13.10.2020 - 16:05
Hatay'ın Belen, İskenderun ve Arsuz ilçelerinde başlayan orman yangınları, 33 saatte kontrol altına alınmıştı.
Yangının ardından birçok alan hasar görmüş, olayla ilgili 4 şüpheli ise gözaltına alınmıştı.
2 KİŞİ TUTUKLANDI
İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan E.K. ve H.D.'nin işlemleri tamamlandı.
Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
2 AYRI NOKTADA YANGIN ÇIKARDIKLARI ŞÜPHESİ
E.K. ve H.D.'nin 2 ayrı noktada çıkan yangınlar sonrası gözaltına alındığı, bu yangınları çıkarttığı şüphesi üzerine sorgulandıktan sonra tutuklandığı öğrenildi.
Öte yandan İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığınca, soruşturma dosyası hakkında 'gizlilik kararı' alındığı öğrenildi.