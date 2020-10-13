Dolar
7.9192
0.3853%
Euro
9.3125
-0.2207%
Altın
1895.54
-1.4223%
Borsa
1172.53
-0.4939%
G. Altın
483.189
-0.904%
Bitcoin
90126.47
-0.9597%
EXEN Coin
12.47
-3.10%
27ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 27 C
    Hatay'daki yangına 2 tutuklama

    Hatay'daki yangına 2 tutuklama

    Belen, İskenderun ve Arsuz ilçelerindeki orman yangınlarıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, cezaevine gönderildi.
    • AA & Ensonhaber
    • 13.10.2020 - 16:05
    • Güncelleme : 13.10.2020 - 16:05
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Hatay'ın Belen, İskenderun ve Arsuz ilçelerinde başlayan orman yangınları, 33 saatte kontrol altına alınmıştı.

    Yangının ardından birçok alan hasar görmüş, olayla ilgili 4 şüpheli ise gözaltına alınmıştı.

    2 KİŞİ TUTUKLANDI

    İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan E.K. ve H.D.'nin işlemleri tamamlandı.

    Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    2 AYRI NOKTADA YANGIN ÇIKARDIKLARI ŞÜPHESİ

    E.K. ve H.D.'nin 2 ayrı noktada çıkan yangınlar sonrası gözaltına alındığı, bu yangınları çıkarttığı şüphesi üzerine sorgulandıktan sonra tutuklandığı öğrenildi.

    Öte yandan İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığınca, soruşturma dosyası hakkında 'gizlilik kararı' alındığı öğrenildi.

    Hatay daki yangına 2 tutuklama #1

    Hatay daki yangına 2 tutuklama #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir