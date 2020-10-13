Hatay'daki yangına 2 tutuklama

Belen, İskenderun ve Arsuz ilçelerindeki orman yangınlarıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, cezaevine gönderildi.

Hatay'ın Belen, İskenderun ve Arsuz ilçelerinde başlayan orman yangınları, 33 saatte kontrol altına alınmıştı.

Yangının ardından birçok alan hasar görmüş, olayla ilgili 4 şüpheli ise gözaltına alınmıştı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan E.K. ve H.D.'nin işlemleri tamamlandı.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

2 AYRI NOKTADA YANGIN ÇIKARDIKLARI ŞÜPHESİ

E.K. ve H.D.'nin 2 ayrı noktada çıkan yangınlar sonrası gözaltına alındığı, bu yangınları çıkarttığı şüphesi üzerine sorgulandıktan sonra tutuklandığı öğrenildi.

Öte yandan İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığınca, soruşturma dosyası hakkında 'gizlilik kararı' alındığı öğrenildi.