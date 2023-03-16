Hatay'dan Bolu'ya gelen depremzedeler, bir kez daha aynı korkuyu yaşadı Deprem bölgesinden Bolu’ya gelerek KYK yurtlarında konaklayan depremzedeler bugün yine depreme yakalandı. Afetzedelerin bir kısmı korku yaşayarak şehri terk etme kararı alırken çevre illere gitmek için hazırlıklar başladı.

Bolu'da saat 13.55'de 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yaşanan depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar devam ederken deprem bölgesinden Bolu’ya gelerek KYK yurtlarında konaklayan afetzedeler yine depreme yakalandı.

Yaşanan paniğin ardından bazı depremzede vatandaşlar yurtlardan çıkış yaparak çevre illere gitmek üzere valizlerini topladı. 500’ün üzerinde afetzedenin kaldığı yurtta depremzedeler KYK yurduna girmekte tedirginlik yaşıyor.

"Hatay’da yaşadığımız anları yaşayacağız diye korktuk"

Hatay’dan Bolu’ya gelen depremzede Mehmet Kuday, “Hissettik, Allah kimsenin başına vermesin. Bu Allah’tan bir uyarıdır. Deprem, sel, fırtına gibi afetler Allah’tan bize bir uyarı. Hatay’da yaşadığımız anları yaşayacağız diye korktuk” dedi.

"Bolu’da yaşanan deprem nedeniyle yurdu terk edenler oldu"

Bazı vatandaşların yurttan çıkış yaptığını ifade eden Sadık Kuday, “O depremin korkusunu atlatamadığımızdan dolayı korktuk. Allah kimseye bir daha yaşatmasın. Gerçekten çok kötü, o manzara kötüydü. Bolu’da yaşanan deprem nedeniyle yurdu terk edenler oldu. O hissi yaşayanlar, korkudan dolayı gidenler oldu” diye konuştu.