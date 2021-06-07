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    Hatay'dan Suriye'ye götürülmek istenen binlerce kuş ele geçirildi

    Yasa dışı yollarla Suriye'ye götürülmek istenen 3 bin 754 saka kuşu ele geçirilirken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
    • DHA
    • 07.06.2021 - 17:59
    • Güncelleme : 07.06.2021 - 18:01
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    Hatay'dan Suriye'ye götürülmek istenen binlerce kuş ele geçirildi

    Hatay Altınözü İlçe Jandarma ekipleri, M.G., Ş.D. ve R.D. isimli şüphelilerin, sınırdaki Kıyıgören Mahallesi'nden Suriye'ye traktörle ve kaçak yollarla, avlanması yasak olan saka kuşu geçireceği bilgisi aldı.

    İhbar üzerine, Babatorun Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından, Kıyıgören Piyade Hudut Karakolu'yla yapılan ortak çalışmayla traktör durduruldu.

    KUŞLAR ELE GEÇİRİLDİ

    Traktörün römorkuna gizlenmiş 3 bin 754 saka kuşunu ele geçirdi. Kuşlar, Hatay Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne teslim etti. Jandarma, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

    Hatay dan Suriye ye götürülmek istenen binlerce kuş ele geçirildi #1

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