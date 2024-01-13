Hatay'ı yağmur vurdu! İskenderun sahili yine su altında kaldı Gece etkili olan sağanak gün boyu etkisini sürdürünce sahildeki cadde ve sokaklar göle döndü. İş yerlerinde su baskını yaşandı.

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DHA

Yurt genelinde olumsuz hava koşulları etkisini sürdürüyor.

Kimi kentlerde kar yağışı etkili olurken kimilerinde de sağanak yağmur devam ediyor.

Bu illerden biri de Hatay oldu.

Manzara değişmedi

Kentte, her yağış sonrası göle dönen cadde ve sokaklarda benzer görüntüler ortaya çıktı.

Dün gün boyu süren ve gece şiddetini artıran sağanak, İskenderun'da hayatı olumsuz etkiledi.

Diz boyu su birikti

6 Şubat depreminde çöken İskenderun sahili yine göle döndü. Sabaha kadar süren yağış sonrası Çay Mahallesi, 15 Temmuz ve Atatürk Caddesi'nde diz boyu su birikti.

Caddedeki onlarca iş yerini su bastı. Sabah iş yerlerine gelen esnaf, temizlik yaptı.

İstinat duvarı yıkıldı

Öte yandan İsmet İnönü Mahallesi'nde aşırı yağış sırasında 5 katlı binanın istinat duvarı yıkıldı.

Duvar yıkılınca toprak kaydı, bina çökme tehlikesine karşı tahliye edildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)