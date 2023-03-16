Hataylı depremzede çift Bodrum'da dünyaevine girdi Kahramanmaraş merkezli depremlere Hatay’da yakalanan nişanlı çift Gülendam Yunus (20) ve Muhammed Güneşli (29), Bodrum’da kıyılan nikahla evlendi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.8 ve 7.6’lık depremin ardından Hatay Kırıkhan’da yaşayan Muhammed Gündeşli ailesiyle birlikte yıkılan evlerini terk ederek Aksaray’a gitti.

Gündeşli’nin nişanlısı olan Gülendam Yunus ise ailesiyle birlikte Bodrum’da bulunan aile yakınlarının yanına geldi. 15 Şubatta evlenecek olan çift deprem nedeniyle düğünlerini ileri bir tarihe attı.

Nişanlı çifttin ailelerinin evleri yıkılırken çeyizleri ve altıkları tüm eşyalarda molozların altında kaldı. 35 günlük ayrılığın ardından Gündeşli ve ailesi 3 gün önce Aksaray’dan Bodrum’a gelerek nikah hazırlıklarına başladı.

Bodrumlular çift için seferber oldu

Bunu duyan Bodrumlularda nikah kıyacak çift için seferber oldu. Kimi gelinliğini verdi, kimi damatlığını, kuaför masraflarını da kuaförler üstlendi. Çift burukta olsa Bodrum’da dünya evine girdi.

Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz ve otel çalışanları da çifte evlenmeleri için destek verdi. Çiftin nikahı Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın makamında kıyıldı. Duygusal anlar yaşanan nikah törenine, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, BODER Başkanı Ömer Faruk Dengiz, çiftin ailesi ve yakınları katıldı.

"Çok şükür canımızı kurtardık, sevdiğim yanımda"

Çok zor günler geçirdiklerini belirten Gülendam Yunus, "Zor günler geçirdik. Yanımızda bulunan bulunmayan herkese çok teşekkür ederiz. Çok mutluyuz. Yakın ailemde bir şey yok ama maalesef akrabalarımdan hayatını kaybedenler var. Evlilik hazırlığı yaptığımız süreçte deprem nedeniyle evde bulunan çeyizlerimiz zarar gördü. Çok şükür canımızı kurtardık, sevdiğim yanımda” dedi.

Muhammed Gündeşli her şeye sıfırdan başlayacaklarını ifade ederek, “Hatay’dan Bodrum’a geldik. Gönül isterdi ki memleketimizde düğün salonunda ailemizle düğün yapmak. Bodrum halkı bizi yalnız bırakmadı. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’a çok teşekkür ederim. Allah devletimizi milletimizi başımızdan eksik etmesin. Bir an önce evimize dönmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

Genç çift, Hatay normale döndükten sonra düğün yapacaklarını söyledi. Nikahın kıyılmasının ardından çift ve ailesi gözyaşlarını tutamadı.