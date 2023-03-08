Hataylı depremzede çift Yalova'da evlendi Hatay’da anne, babası ve kardeşini depremde kaybeden Fatih Muhammed Sakin ile ağabeyi, yengesi ile 2 yaşındaki yeğenini kaybeden Çağla Çayırcı, Yalova’da buruk bir nikah töreniyle dünyaevine girdi.

6 Şubat'ta meydana gelen depremin yaraları sarılıyor. Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremler sonrasında Hatay’dan Yalova’ya gelerek KYK öğrenci yurtlarında misafir edilen nişanlı çift Çağla Çayırcı ve Fatih Muhammed Sakin, Yalova’da düzenlenen nikah töreniyle evlendi. Fatih Muhammed Sakin, depremde anne, baba ve kardeşini kaybederken, gelin Çağla Çayırcı ise yıkılan bina enkazından kurtarıldı. Çok sayıda yakınlarını kaybettiler Gelin Çayırcı'nın da depremde ağabeyi, yengesi ve 2 yaşlarındaki yeğeninin yanı sıra çok sayıda akrabası hayatını kaybetti. Raif Dinçkök Kültür Merkezi’nde gerçekleşen törende çiftin nikahını Yalova Belediye Başkanvekili Mustafa Tutuk kıydı. Nikah cüzdanı geline, imzaların atıldığı kalem damada verildi Genç çifte ömür boyu mutluluklar dileyen Tutuk, evlilik cüzdanını geline verirken, nikah imzalarının atıldığı kalemi ise damada hediye etti.