Hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Efecan Kültür'e veda

DHA

Sosyal medyada kamera karşısında yemek yediği videolarla ünlenen TikTok fenomeni Efecan Kültür, bir süredir zayıflamaya çalışıyordu.

Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören Kültür, hayatını kaybetti.

Kültür, yaşadığı Büyükçekmece Celaliye Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Kültür'ün tabutu ağır olduğu için cenaze aracından indirilmedi.

CENAZE NAMAZININ ARDINDAN TOPRAĞA VERİLDİ

Cenazede Kültür'ün çocukluk arkadaşları ve mahalle sakinleri saf tuttu. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından, Kültür'ün cenazesi toprağa verilmek üzere Silivri Gümüşyaka Mezarlığı'na götürüldü. Efecan kültür, Gümüşyaka Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

"BAŞI SAĞ OLSUN HERKESİN"

Cenazede konuşan mahalle sakinlerinden Ethem Yılmaz, "Tanıyorum kendisini, çok üzüldük. Sevilen bir kardeşimizdi. Başı sağ olsun herkesin. Annesi babası zaten daha önce vefat etmişti" ifadelerini kullandı.

"FİZİK TEDAVİ ALIYORDU"

Kültür'ün çocukluk arkadaşlarından Mustafa Bayar, "Efecan sosyal medyadan tanınan bir arkadaşımızdı. Dostluğumuz uzun yıllara dayalıydı. Yaklaşık 1 yıl önce bu rahatsızlığı ortaya çıktı. Söylenecek çok söz yok zaten. Yakınlarına, sevenlerine, ailesine başsağlığı diliyorum. Simge diye kız kardeşiyle kalıyordu. Fizik tedavi alıyordu. Tedavi çok iyi de gidiyordu ama dün rahatsızlanmış sonrasını da bilmiyorum" diye konuştu.