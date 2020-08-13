Hayrabolu'da düğünde oyun kavgası: 1 ölü

Sokak düğününde yer darlığı yüzünden çıkan kavgada 33 yaşındaki Suat Çalışır, S.G. tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesine bağlı Kahya Mahallesi'ndeki sokak düğününde eşi ile oyun oynayan S.G., yer darlığı yüzünden Suat Çalışır ile tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine törende bulunanlar ikiliyi ayırdı.

EVE GİDİP BIÇAK ALDI

Düğün töreni devam ettiği sırada ise evine giden S.G., aldığı bıçakla yeniden gelerek Çalışır'ı 3 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan Çalışır, haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Hayrabolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çalışır, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

SALDIRGAN YAKALANDI

Polis, olayın ardından kaçan S.G.'yi, saklandığı metruk bir binada yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.