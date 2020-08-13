Dolar
7.3317
-0.0259%
Euro
8.6799
0.4408%
Altın
1930.94
0.7776%
Borsa
1114.52
0.0305%
G. Altın
455.682
0.8027%
Bitcoin
83527.73
-1.2326%
30ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 30 C

    Hayrabolu'da düğünde oyun kavgası: 1 ölü

    Sokak düğününde yer darlığı yüzünden çıkan kavgada 33 yaşındaki Suat Çalışır, S.G. tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 13.08.2020 - 12:46
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Hayrabolu'da düğünde oyun kavgası: 1 ölü

    Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesine bağlı Kahya Mahallesi'ndeki sokak düğününde eşi ile oyun oynayan S.G., yer darlığı yüzünden Suat Çalışır ile tartıştı.

    Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine törende bulunanlar ikiliyi ayırdı.

    EVE GİDİP BIÇAK ALDI

    Düğün töreni devam ettiği sırada ise evine giden S.G., aldığı bıçakla yeniden gelerek Çalışır'ı 3 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan Çalışır, haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Hayrabolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Çalışır, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

    Hayrabolu da düğünde oyun kavgası: 1 ölü #1

    SALDIRGAN YAKALANDI

    Polis, olayın ardından kaçan S.G.'yi, saklandığı metruk bir binada yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

    Görüş Bildir